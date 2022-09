Le Real Madrid remporte le derby face à l’Atletico, Eden Hazard a regardé Witsel, Carrasco et Courtois depuis le banc

Le Real s’est imposé sur le terrain de son rival l’Atletico dans le derby de Madrid (1-2), ce dimanche soir, dans le cadre de la 6e journée de Liga. Le Real s’est rapidement mis à l’abri via un but de Rodrygo (18e) suivi par une réalisation de Fede Valverde un peu plus tard (36e).

Après une grosse partie de match maîtrisée, le Real s’est mis en difficulté dans les 10 dernières minutes après la réduction du score de Mario Hermoso. Le défenseur de l’Atletico a profité d’une sortie ratée de Courtois, sur un ballon légèrement dévié par Militao, pour relancer le suspense (1-2).

Du côté belge, Thibaut Courtois a joué toute la rencontre, qu’Eden Hazard passé sur le banc, une nouvelle fois. A l’Atletico, Axel Witsel et Yannick Carrasco étaient titulaires. L’ex-Monégasque est sorti à la 72e minute de jeu.