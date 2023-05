Le Real Madrid perd à Valence, soirée cauchemardesque pour Vinicius encore victime d’insultes racistes puis expulsé

Ce dimanche soir, le Real Madrid, éliminé de la Ligue des champions mercredi en demi-finale retour par Manchester City, a été surpris 1-0 sur le terrain du Valence CF, qui a fait un grand pas vers le maintien. Eden Hazard n'était pas dans le groupe pour faire le déplacement, Thibaut Courtois n'a quant à lui pas pu éviter la défaite des siens.

Les hommes de Carlo Ancelotti ont cédé à la demi-heure de jeu (33e), sur un tir raté de Justin Kluivert qui s’est transformé en passe décisive pour le jeune Diego Lopez (21 ans), qui a ouvert là son compteur de buts avec l’équipe première valencienne.

Kluivert a même cru doubler la mise à la 84e, mais son but a été annulé pour hors-jeu. Et en toute fin de partie (90e+1), Karim Benzema a offert le ballon de l’égalisation sur un plateau à Fede Valverde, mais sa frappe a été détournée par Giorgi Mamardashvili, en grande forme, qui a aussi dévié un coup franc de Toni Kroos (90e+4).

Mais la rencontre a surtout été marquée par plusieurs incidents impliquant Vinicius. Le Brésilien a d’abord été pris à partie par les supporters, qui l’ont notamment traité d'"imbécile", créant un attroupement qui a interrompu la rencontre pendant de longues minutes. Le joueur aurait surtout été victime de nouvelles insultes racistes et a donc attendu que le supporter soit délogé par la police pour reprendre la rencontre dans un contexte de tension extrême.

C’est dans cette tension palpable que le prodige a été expulsé en fin de match (90e+7) pour une échauffourée assez violente avec Hugo Duro, qui n’a lui (étonnamment) pas été sanctionné par l’arbitre.

Le Real Madrid n’avait certes plus rien à jouer, mais ce revers, scellé après dix-sept minutes d’arrêts de jeu, vient entacher un peu plus sa fin de championnat. Et ne parlons même pas de toutes ces images extra-sportives bien décevantes.