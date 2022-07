Le Real Madrid laisserait la porte ouverte à un transfert d’Eden Hazard dès cet été

Eden Hazard fait beaucoup parler de lui, malgré lui, depuis son arrivée au Real Madrid en 2019. Surpoids, blessures, transferts tout y passe et pas ce qu’il y a de plus drôle en football c’est-à-dire : le jeu. Et cette fois, c’est de nouveau pour un potentiel transfert qu’on entend de nouveau parler du Diable rouge.

Alors que le joueur et Carlo Ancelotti ont répété à plusieurs reprises que la volonté était de continuer l’aventure ensemble, le média espagnol Relevo affirme que la porte reste ouverte à un transfert dès cet été.

"Hazard est sur le marché. Malgré les améliorations des derniers mois, Madrid faciliterait un transfert si un club venait à montrer de l’intérêt. Ancelotti essaiera de mettre en valeur la meilleure version d’Hazard mais il a donné son feu vert à un départ si des offres parviennent au club. Il reste derrière ses concurrents : Vinicius, Asensio et Rodrygo. Hazard veut rester, même s’il accorde également de l’importance à la Coupe du monde. L’été est encore long et le Real ne refermera pas la porte avant le dernier jour du mercato."

Débarrassé de la plaque qui avait été placée dans sa cheville et qui l’embêtait depuis plusieurs années, Eden Hazard espère un renouveau pour la saison à venir.

Un énième épisode dans la saga Hazard à Madrid ou une vraie possibilité de voir Eden quitter Madrid ? Tout semble possible.