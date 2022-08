Le Real Madrid domine Francfort et remporte sa cinquième Supercoupe d’Europe

Le Real Madrid a ajouté un nouveau trophée à son armoire déjà bien remplie ! Les Merengue ont remporté ce mercredi soir la Supercoupe d’Europe au nez et à la barbe de l’Eintracht Francfort (2-0), vainqueur de l’Europa League, pour la cinquième fois de leur histoire. Avec cette victoire, le Real rejoint l’AC Milan et son éternel rival du FC Barcelone parmi les clubs les plus titrés de l’histoire de la compétition.

Si le Real contrôle tranquillement le début de partie, ce sont bien les Allemands qui se créent la première occasion des pieds de l’ancien trudonnaire Kamada. Le Japonais perd néanmoins son duel face à un Thibaut Courtois bien attentif.

Cette petite frayeur a le don de réveiller les Madrilènes. Valverde, positionné sur la droite, déboule sur le flanc, centre en retrait pour Benzema qui décale Vinicius sur la gauche. Le Brésilien tire alors en un temps et croit marquer mais Tuta effectue un magnifique retour pour dégager le danger. Francfort peut souffler.

Le danger revient néanmoins avec Vinicius, une nouvelle fois intenable ce soir, qui enroule une superbe frappe détournée par Trapp. Sur le corner qui suit, Casemiro s’impose dans les airs pour déposer le ballon dans les pieds d’Alaba. Le but est vide et l’ex-défenseur du Bayern fait 1-0 (37’).

Un gros coup sur la tête des Aigles, qui rentrent aux vestiaires avec un but de retard.