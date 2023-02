Le Real Madrid dispose tranquillement de Valence mais s’inquiète pour Benzema

Le Real Madrid a fait le travail ce jeudi soir en s’imposant contre une faible équipe de Valence (2-0), réduite à dix en fin de match. Eden Hazard n’a pas joué alors que Karim Benzema a quitté la pelouse en boitant.

Comme à son habitude, Carlo Ancelotti fait confiance à Thibaut Courtois pour défendre les cages madrilènes au coup d’envoi alors qu’Eden Hazard doit aller s’asseoir sur le banc.

Dès le début du match, les Merengue se montrent plus incisifs et passent à deux doigts d’ouvrir le score. Trouvé par Modric dans le grand rectangle, Asensio se retrouve face au gardien mais sa frappe croisée trouve la main ferme de Mamardashvili (5e).

Supérieur à son adversaire, le Real se crée de vraies opportunités comme avec Vinicius (28e) et Camavinga (31e). Juste avant la pause, la Casa blanca pense tenir son avance au score après une réalisation de Rüdiger sur corner (45e+3). Alors que le but est d’abord validé, l’arbitre va consulter les images de la VAR et annule le but pour un coup direct donné par Benzema sur la même action. Une décision qui fera certainement débat. Les deux équipes rentrent donc à la pause sur le score de 0-0 alors que le Real domine largement avec 67% de possession de balle et cinq tirs à rien.

À la reprise, les Merengue ne veulent pas perdre de temps et concrétisent enfin leur domination sans partage. Sur le côté droit, Benzema glisse le ballon à Asensio qui prend le temps de se positionner avant de s’offrir un angle de frappe et d’envoyer le ballon dans les filets adverses (52e). Dans la foulée, Vinicius fait parler sa vitesse pour se retrouver seul face au gardien adverse et enfoncer le clou directement (55e).

Le Real aurait même pu marquer un troisième but en cinq minutes mais la frappe de Modric est contrée par le gardien adverse (57e) alors que celle de Benzema qui suit est déviée par un défenseur. Trois minutes plus tard, l’attaquant français quitte ses partenaires, visiblement touché.

Alors qu’on se dirige tranquillement vers la fin de la rencontre, Gabriel est coupable d’une énorme faute volontaire sur Vinicius qui lui vaut un carton rouge logique (72e). Le peu de suspense présent dans le match s’effondre alors et aurait pu totalement disparaître si la lourde frappe de Valverde avait réussi à tromper la vigilance de Mamardashvili (74e). Malgré les quelques opportunités des hommes d’Ancelotti, le score ne bouge plus.

Sans forcer, le Real s’impose donc tranquillement face à Valence et en profite pour revenir à cinq unités de Barcelone à la mi-championnat. Principale ombre au tableau, les blessures de Militao et Benzema qui inquiéteront sans doute dans le capitale espagnole.