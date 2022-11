Le Real Madrid de Courtois concède une 1ère défaite au Rayo Vallecano et cède la tête de la Liga au Barça

Le Real Madrid a concédé sa première défaite de la saison en championnat lundi soir, s’inclinant à la surprise générale face au séduisant Rayo Vallecano. Une défaite qui se paie cash au classement de la Liga pour les Madrilènes (32 points) qui cèdent leur place au FC Barcelone (34 pts).

Avec Thibaut Courtois titulaire dans les buts et Eden Hazard de retour sur le banc, les Merengues ont très vite compris qu’ils ne passeraient pas une soirée de tout repos. Santi Comesana a en effet ouvert le score en faveur dès locaux d’une frappe enroulée sur laquelle Courtois ne pouvait rien faire.

Il a ensuite fallu attendre la 37e minute pour que le Real se remette sur de bons rails avec un penalty transformé par Luka Modric (1-1). Mieux, les Madrilènes ont fait 1-2 dans la foulée via Eder Militao (41e) et ont pensé avoir fait le plus dur. Mais le Rayo Vallecano s’est empressé de lui rappeler que la rencontre était loin d’être finie.

Alvaro Garcia ne s’est en effet pas laissé prier en fin de mi-temps en lâchant une reprise de volée puissante qui a plié les doigts du malheureux Courtois, pourtant sur la trajectoire (44e, 2-2).

La deuxième mi-temps n’a pas souri davantage aux hommes de Carlo Ancelotti. Peu après l’heure de jeu, une faute de main de Dani Carvajal dans le rectangle a permis à Oscar Trejo de se présenter au point de penalty.

Un essai que Thibaut Courtois a stoppé magistralement… en vain. Le penalty a dû être retiré pour la présence de Carvajal dans le rectangle au moment de l’envoi. Trejo ne s’est pas loupé une deuxième fois et a offert le but du 3-2 à son équipe (67e).

Privé de Karim Benzema, blessé, le Real a poussé dans le dernier quart d’heure mais a manqué de tranchant aux avant-postes malgré les entrées d’Eduardo Camavinga, Mariano Diaz et Lucas Vazquez. Eden Hazard n’a quant à lui pas bougé du banc.

Nouvelle soirée réussite donc pour le Rayo Vallecano qui enregistre un 3e succès succès consécutif et se hisse à la 8e place de Liga avec 21 points, à 3 points de la 3e place.