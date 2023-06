Le Real Madrid club le plus suivi sur les réseaux sociaux dans le monde, Anderlecht premier en Belgique

Pour sa dernière lettre hebdomadaire de la saison, l’Observatoire du football CIES s’est intéressé à l’activité des clubs sur les réseaux sociaux. De plus en plus utilisées pour relayer des informations officielles, les différentes plateformes permettent également aux supporters de voir les coulisses de leur club. Et à ce petit jeu-là, c’est le Real Madrid qui draine le plus d’activité sur ses réseaux. Avec 363 millions de followers toute plateforme confondue, les Madrilènes devancent leur éternel rival barcelonais (342 millions). De manière assez logique, aucun club belge ne figure dans le top 100. Anderlecht est néanmoins celui qui s’en rapproche le plus avec 3,7 millions.

Près d’1 personne sur 50 (ndlr : 0,86/50) dans le monde suit le Real Madrid sur Instagram. Une statistique qui en dit long sur l’aura planétaire des Merengue. C’est d’ailleurs sur ce réseau qu’ils creusent le plus l’écart sur la concurrence. Également devant sur Facebook, ils se placent juste derrière Barcelone sur Twitter. Enfin, c’est le PSG qui a l’ascendant sur Tiktok avec 40 millions de followers.

Bien loin de ces chiffres impressionnants, aucun club belge ne figure dans le Top 100. Anderlecht peut néanmoins se vanter d’être le premier de nos représentants sur les réseaux. Avec 3,7 millions de suiveurs, les Mauves devancent le Club de Bruges. Bien aidés par leurs 2,2 millions sur Tiktok. De quoi les placer dans le top 50 virtuel sur la plus récente des plateformes.

Une bien maigre récompense que ce soit pour les Madrilènes ou les Anderlechtois qui sont passés à côté de leurs objectifs majeurs cette saison.