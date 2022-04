Le Real Madrid bat Osasuna, malgré 2 penalties "manqués" par Benzema, et touche le titre du bout des doigts

Le Real Madrid a battu Osasuna 1-3 ce mercredi soir dans le cadre de la 33e journée de championnat. David Alaba a ouvert le score, mais le club de Pampelune égalisait la minute suivante par Ante Budimir. Marco Asensio s’est chargé d’inscrire le but décisif en toute fin de première rencontre. Après la pause, fait plus étonnant, le Real a obtenu deux penalties et n’en a pas converti le moindre… Karim Benzema a connu une soirée sans à ce niveau-là puisqu’aucun de ces deux tirs n’a fait trembler les filets d’Herrera, qui a eu la main ferme sur le deuxième. Lucas Vazquez a malgré tout alourdi la marque dans le temps complémentaire d’une bien jolie manière, à la base et à la conclusion de l’action. 1-3, score final.

Les Madrilènes repartent de Pampelune avec les trois points, et c’est bien là l’essentiel dans leur course au titre. Ils possèdent désormais 17 points d’avance sur l’Atlético de Madrid (tenu en échec par Grenade plus tôt dans la soirée). Seul Barcelone, actuellement troisième, peut encore mathématiquement rêver du titre. Avec 18 points de moins que le Real (à qui il reste cinq rencontres), mais deux matches en retard.

Le prochain rendez-vous des Madrilènes, ce sera contre Manchester City en Ligue des champions, mardi.