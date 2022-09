Le Real Madrid bat Leipzig aux forceps, Hazard reste sur le banc malgré l’absence de Benzema

Le Real Madrid, tenant du titre, a battu Leipzig 2-0 dans le cadre de la deuxième rencontre de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Les Allemands ont résisté longtemps mais Federico Valverde (80e) a été le premier et à faire trembler les filets du Santiago Bernabeu ce mercredi soir. Marco Asensio a tué le peu de suspens restant en faisant le break à la 91e minute.

Leipzig a pourtant fait douter les Madrilènes, dominant même une bonne partie de la première période. Mais les hommes de Carlo Ancelotti n’ont pas paniqué et sont une nouvelles fois sortis vainqueurs. Ils prennent la tête du groupe F. Thibaut Courtois a disputé toute la rencontre alors qu'Eden Hazard est resté sur le banc, malgré l'absence de Karim Benzema, blessé.

Carlo Ancelotti est devenu ce mercredi soir le deuxième entraîneur à passer la barre des 100 victoires en Champions League, seul Alex Ferguson et ses 102 victoires le devancent désormais.

Dans l’autre rencontre de la soirée, le Shakhtar Donetsk et le Celtic Glasgow ne sont pas parvenus à se départager et ont dû se quitter sur le score d’un but partout.

Le Shakhtar prend la deuxième place du groupe avec quatre unités, le Celtic est troisième avec un point, Leipzig ferme la marche, sans le moindre point.