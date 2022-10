Le Real Madrid bat Elche et reste en tête de la Liga, Benzema buteur, pas de Belge en action

Le Real Madrid a battu Elche 0-3 ce mercredi soir dans le cadre de la dixième journée de Liga. Les hommes de Carlo Ancelotti ont dominé la rencontre et n’ont pas dû forcer leur talent pour prendre le dessus sur leurs adversaires du soir, malgré trois buts annulés pour des positions de hors-jeu. Les trois buts valides de cette rencontre ont été inscrits par Federico Valverde (son sixième déjà cette saison !) dès la onzième minute. L’inévitable Karim Benzema (75'), tout fraîchement couronné Ballon d’or et élu homme du match. Et enfin Marco Asensio, moins de dix minutes après sa montée au jeu en toute fin de rencontre.

Avec ces trois points, les Madrilènes conserveront la tête du championnat à l’issue de cette dixième journée, peu importent les résultats de leurs adversaires.

Du côté des Belges, Eden Hazard est resté sur le banc, Thibaut Courtois ne figurait toujours pas dans le groupe.