Le Real Madrid, avec Thibaut Courtois, gagne à Osasuna mais ne rassure pas

Le Real Madrid s’en est sorti de justesse sur la pelouse d’Osasuna samedi soir, à l’occasion de la 22e journée de Liga. Loin d’être flamboyants et dominés par moments, les Merengues ont pu compter sur Valverde, pourtant auteur d’un match décevant, pour les sortir du pétrin (0-1, 78'). En fin de partie, Asensio, entré en seconde période, a fait le break (0-2, 90+2'). Grâce à cette précieuse victoire acquise au forceps, le Real revient à cinq points du FC Barcelone et maintient le suspense dans la course au titre. Thibaut Courtois, de retour de blessure, a disputé toute la rencontre et a sauvé à plusieurs reprises les Madrilènes. De son côté, Eden Hazard n'a pas quitté le banc de touche.