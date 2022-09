Le Real Madrid déroule face à Majorque, Eden Hazard joue une heure sans être décisif

Dans un début de deuxième mi-temps assez calme, Eden Hazard est remplacé à l’heure de jeu par Lukas Modric après un match discret. Un seul tir tenté, un seul dribble réussi, 2 passes clé tout de même et un peu plus de 88% de passes réussies.

Un remplacement pour laisser plus de place aux autres attaquants : Vinicius (72e) et Rodrygo (89e) font tous les deux marquer en deuxième période. Même Rudiger va se faire plaisir en fin de match avec son premier but depuis son arrivée au Real. Score final : 4-1. Le Real n’aura pas eu l’après-midi la plus compliquée à gérer. Et grâce à ce cinquième succès en cinq matches en championnat, les Madrilènes trônent seuls en tête de la Liga devant le Barça.