Le Real bat le Barça dans le Clasico (3-1) : Benzema en mode Ballon d'or, Valverde et Modric régalent, les Belges absents

Le Real Madrid entame d'une belle manière cette rencontre, un cran au dessus du FC Barcelone dans les premières minutes.

Et c'est assez rapidement que le marquoir évolue! Dans une occasion en deux temps, Vinicius se présente face à Ter Stegen qui sort bien dans les pieds du Brésilien, mais le gardien blaugrana ne parvient qu’à dévier la balle qui arrive sur la trajectoire de Karim Benzema, qui fait trembler les filets, c’est 1-0 dès la douzième minute !

Le Barça est enfin dangereux un petit quart d’heure plus tard, on croit à l’égalisation à la 25e minute mais Robert Lewandowski ne parvient pas à viser juste dans sa glissade en bout de course. Le Polonais se loupe un peu sur ce coup-là. Les Barcelonais sortent petit à petit la tête de l’eau et deviennent de plus en plus entreprenants mais ils ne concrétisent pas.

Mais alors que le Barça affichait un bien meilleur visage qu’en début de partie, c’est bien le Real qui double la mise ! L’action collective est belle, mais la finition encore plus : Federico Valverde dézone vers l'axe pour décocher une frappe limpide du plat du pied, à ras de terre, il fait le break d’une superbe manière et enflamme le Bernabéu, c’est 2-0 à la 35e minute.

Au retour des vestiaires, Benzema sert bien Kroos qui ne calibre pas bien sa frappe. Les Madrilènes poussent encore, ils ne relâchent rien. Ils ont conscience qu’un petit but du Barça pourrait relancer tout dans cette rencontre. Dans la foulée, Karim Benzema pense réaliser le doublé mais le drapeau de l’assistant était levé pour signaler une position de hors-jeu. On était tout proche du but du KO.

Le Real régale à de nombreuses reprises, avec quelques gestes techniques dignes de ce nom de Luka Modric, les Madrilènes s’amusent. Le Barça continue à pousser, mais le milieu de terrain n’est pas à la hauteur, Lewandowski est esseulé à l’avant. Les Blaugranas peuvent malgré tout encore y croire, il ne leur manque qu’un petit but pour se remettre à espérer, il reste une vingtaine de minutes dans ce Clasico.

Quelques instants plus tard, une action offensive de Lewandowski aurait peut-être mérité un penalty. Le Polonais semble légèrement gêné par Dani Carvajal dans la surface, les angles de vue sont peu nombreux et il est difficile de se faire une idée précise sur cette action, mais l’arbitre n’a rien signalé.

La relance du suspense finit par survenir à une petite dizaine de minutes du terme ! Ferran Torres profite du bon travail de Robert Lewandowski pour réduire l’écart et augmenter drastiquement l’intérêt de cette fin de match, 2-1 à la 83e minute.

Le Bernabéu retient sa respiration à la 87e en raison d’une énorme double occasion de Roberto et Ansu Fati. Le cuir frôle le poteau, le marquoir demeure à 2-1.

Mais une semelle d’Eric Garcia dans le rectangle sur Rodrygo permet à ce dernier d’obtenir un penalty et de le convertir. 3-1, en toute fin de rencontre. Ce sera le résultat final de ce Clasico. Après deux défaites la saison dernière, le Real reprend sa marche en avant dans les confrontations directes.