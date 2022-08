Le réacteur numéro 2 de la centrale nucléaire de Tihange a été relancé ce samedi. Vendredi matin, il s'était mis en arrêt automatique.

Une procédure habituelle quand une anomalie est détectée.

Cette fois, c’est à la suite d’essais de routine sur la puissance de la centrale que cet arrêt s’est produit.

Apparemment l’incident détecté est dans une armoire hors périmètre nucléaire. Aucun danger donc. Pas de soucis non plus en cette période estivale pour l’approvisionnement en électricité.

Les analyses sont en cours pour remédier au problème.

Le réacteur devait redémarrer normalement dimanche, nous avait-on avertis. Le redémarrage a été plus rapide, avec un jour d'avance sur la prévision.

C’est la troisième fois cette année que Tihange2 se met ainsi à l’arrêt automatiquement pour des incidents mineurs.