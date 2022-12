Le réacteur nucléaire de Tihange 1 a été redémarré vendredi après-midi et tournera à plein régime samedi matin, a indiqué l'exploitant Engie Electrabel. Le réacteur s'était arrêté inopinément le 4 décembre en raison d'un problème à une turbine, dans la partie non nucléaire de la centrale. Avec la relance de Tihange 1, les six réacteurs du pays sont de nouveau opérationnels.