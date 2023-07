Le Ravel du Bolero, à la découverte du grand compositeur français et génie de l’orchestration Maurice Ravel

Un feuilleton radiophonique

écrit et produit par Axelle Thiry

et réalisé par Thierry Lequeux

Avec la participation exceptionnelle de…

Thierry Hellin dans le rôle du narrateur

Alexandre Tharaud dans celui de Maurice Ravel

Stéphanie Van Vyve dans celui de Marguerite Long

Prise de son : Thierry Lequeux (Musiq3),

Eric Boisset (Radio France)

Détail des épisodes :

Episode 1 : Le Bolero de Ravel : la genèse et la création de l’œuvre la plus célèbre du compositeur, qu’on appelle le " refrain du monde "

Episode 2 : Dans l’atelier de la création : nous poussons la porte de l’atelier de Maurice Ravel. Il " frissonne à l’enchaînement de deux accords, comme Mondrian à la vibration de deux couleurs. "

Episode 3 - Maurice et les sortilèges : nous suivons les pas de Maurice pendant son enfance et son adolescence.

Episode 4 - Les Apaches : Ravel se réunit avec des amis le samedi soir chez le peintre Paul Sordes. On y croise des poètes, des compositeurs, des critiques, un aviateur… des pianistes, qu’on appelle des broyeurs d’ivoire. Ces soirées sont suivies de longues déambulations nocturnes.

Episode 5 - Ravel en son temps : Quand Ravel est éliminé au concours d’essai du Prix de Rome, le scandale éclate ! C’est l’Affaire Ravel. Nous découvrons aussi ses relations avec les Ballets russes, avec Claude Debussy, et nous l’accompagnons au cours d’un voyage en Belgique, en Hollande et en Allemagne.

Episode 6 - La guerre : Pendant la guerre, Maurice Ravel se comporte en héros. Il accomplit des missions près du front, avec sa camionnette " Adélaïde ".

Episode 7 - Ravel intime : Ravel nous montre un visage plus intime. Nous le suivons chez lui, au cours de soirées amicales, et nous écoutons quelques confidences.

Episode 8 - Ravel aux Etats-Unis (1) : Ravel traverse l’Atlantique pour effectuer une tournée de plusieurs mois aux USA. C’est l’un des voyages les plus extraordinaires de sa vie.

Episode 9 - Ravel aux Etats-Unis (2) : Ravel s’enthousiasme pour la musique de George Gershwin. Il va dans les clubs de jazz et il encourage les Américains à prendre conscience de leurs richesses musicales.

Episode 10 – Les concertos et la fin de la vie de Ravel : A son retour des Etats-Unis, Maurice Ravel compose le Bolero, ainsi que deux Concertos pour piano. Il est en pleine gloire mais son état de santé devient alarmant. Même dans ces circonstances, il garde son humour et son cœur d’or.