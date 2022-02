Le raton laveur une espèce encombrante pour la biodiversité européenne

C’est là que le problème est apparu puisque sans prédateurs naturels au niveau de l’Europe, et sachant que le raton laveur a une potentialité de reproduction extrêmement importante, il peut faire jusqu’à neuf petits par portée, une fois par an.

Cette espèce a commencé à augmenter et a proliféré dans nos forêts européennes. On estime par exemple que pour l’Allemagne, il y aurait plus de 1 million de ratons laveurs, en Wallonie on estime à plusieurs dizaines de milliers de ratons laveurs vivant déjà dans nos forêts. Pourtant on en voit très peu des ratons laveurs, ils se font plutôt discrets. Comme cette espèce est principalement nocturne, c’est vrai qu’il est assez rare de la rencontrer. Et pourtant, les naturalistes en Région wallonne qui installent des pièges photographiques dans leur jardin observent de plus en plus fréquemment cette espèce.