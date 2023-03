Le raton laveur, mignon mais ravageur !

Le raton laveur commun (Procyon lotor) est un petit mammifère qui appartient à la famille des Procyoninae et à l’Ordre des carnivores. A l’âge adulte, le raton laveur mâle peut mesurer jusqu’à 105 de long, queue incluse (elle mesure entre 20 et 40 cm selon les individus), pour un poids moyen de 9 kg. On aurait relevé un record chez un spécimen de 28 kg. Le poids du raton laveur atteint son maximum en automne, lorsque son corps a stocké suffisamment de graisse pour affronter l’hiver.

Il possède une épaisse fourrure gris-brun en hiver et moins fournie en été puisque cet animal mue au cours du printemps. Ses yeux sont entourés d’un masque noir. Une bande noire est également visible sur son nez, et le reste du visage est blanc. Il possède 5 doigts à chaque pieds et mains munis de griffes non rétractiles.

Son espérance de vie est de 5 ans mais certains individus peuvent vivre 14 ans.