Le raton laveur : le petit bandit à ignorer dans votre jardin

Importé de l'Amérique du Nord pour sa fourrure… Le, le raton laveur se plaît énormément dans nos forêts. Il aime les fonds de vallée humides et il se reproduit généralement au printemps.

D’ici le mois de mai, la femelle n’hésitera pas à venir dans votre jardin avec ses petits, ces acrobates n’ont peur de rien, les habitants de Habay en sont témoins : visite dans le poulailler, dans les armoires de la cuisine ou sur la terrasse, les ratons laveur ne se gênent pas. " Une fois j’en ai retrouvé un endormi à côté de mes poules, il était imperturbable " nous dit Myriam. " Nous avons commencé à donner de la nourriture à un, puis on s’est retrouvé avec 15 ratons dans le jardin " explique Valérie. Des témoignages qui ne surprennent pas Emmanuel Dupuis, agent DNF au cantonnement de Habay " C’est le piège classique. On donne à manger à un raton laveur pour l’aider et on se retrouve le jour d’après avec toute la famille dans le jardin " et pour éviter tout ça, il y a quelques astuces.

Tout d’abord, rentrez la nourriture des animaux pour la nuit, y compris celles des oiseaux. C’est simple, les ratons mangent de tout : les œufs dans les nichoirs, les fruits et légumes de vos jardins, les croquettes de votre chat, les graines de vos poules, du maïs, la viande dans votre frigo,… Le petit bandit prend tout ce qu’il y a sur son passage. " Mon voisin a déjà surpris un raton laveur entrer par la chatière. Il a ouvert le frigo et il s’est servi comme au supermarché " nous explique une habitante de Habay. " Le raton laveur est une bête intelligente et opportuniste. S’il sait qu’il peut trouver de la nourriture à un endroit, il y retournera à coup sûr " ajoute l’agent DNF.

Ensuite, rendez inaccessible votre grenier, votre compost et vos poubelles. Vous pouvez également protéger les nichoirs de votre jardin en installant une bâche autour de l’arbre pour empêcher le raton laveur de monter à l’arbre.