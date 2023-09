Le rat, mis à l’honneur au Musée des égouts de Bruxelles

Le Musée des égouts de Bruxelles vient tout juste d’inaugurer " Rattus ", sa nouvelle exposition thématique consacrée aux… rats ! Ces petits rongeurs sont nombreux dans notre capitale : plus de 2,5 millions d’après les dernières estimations – soit deux rats pour un habitant. Ils apprécient la chaleur constante, l’humidité et se nourrissent de nos restes alimentaires qu’ils trouvent dans nos canalisations à l’abri des prédateurs.

Peut-être, les rats vous dégoûtent et vous effraient ? Avec cette exposition, le Musée cherche justement à casser les stéréotypes sur cet animal mal-aimé et souvent considéré (à tort) comme un nuisible. Non, contrairement à sa mauvaise réputation, le rat n’est pas sale : il se lave même jusqu’à 7 fois par jour !

Quant à la transmission des maladies, on ne sait pas vraiment s’il véhicule bien des bactéries et des virus, car il est encore peu étudié par la science. Actuellement, on en sait moins sur le rat que sur l’ours blanc ou sur le dauphin. " Le rat est un animal commun. Il vit dans notre entourage depuis des siècles. Pourtant, très peu de chercheurs s’y sont intéressés au départ. Ils ne le trouvaient pas " sexy ". Aujourd’hui, une nouvelle vague de scientifiques se penche sur la faune urbaine. Ils veulent analyser le rat dans son habitat et ainsi mieux le documenter ", explique Aude Hendrick, la conservatrice du musée.