"Le rat girl summer", la tendance qui vous invite à vivre un été décomplexé.

Le "'Rat Girl Summer', c'est avoir confiance en soi, suivre sa joie et vivre dans son corps et non dans sa tête", résume Lola Okola dans Bustle. La quête de la confiance en soi revient dans l'une de ses vidéos.

Elle dit souhaiter que les "rat girls" s'aiment elles-mêmes au lieu de rechercher l'attention masculine.

Comme le "Hot Girl Summer" ou le "Feral Girl Summer" ("été de fille sauvage"), ce phénomène amène les femmes à aller contre l'esthétique de la "fille parfaite" destinée au désir masculin.