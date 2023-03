Le ras-le-bol des pompiers, qui manifestent ce mardi à Bruxelles

C'est pour toutes ces raisons, "et d'autres encore", que le délégué syndical CSC Service public sera à Bruxelles en cette journée de manifestation. "Nous voulons nous faire entendre. Les gens commencent à avoir de plus en plus de difficultés. Des pompiers ou ambulanciers quittent la profession, et ça, ça nous fait réellement mal au cœur. Nous faisons un métier extraordinaire, mais nous voulons dire stop à tout ça", raconte Jonathan Verboekhoven.

La manifestation s'élancera à 10h00 depuis la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule, pour se rendre à Arts-Loi en passant par la colonne du Congrès et le boulevard du Régent.