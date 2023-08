Plus tôt dans la journée, la pression et la température n'avaient fait que monter dans le monde du football. "Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo compañera" ("C’est inacceptable. C’est fini. Avec toi mon amie") ou encore "Hay límites que no se pueden cruzar y esto no lo podemos tolerar. Estamos contigo compañera." ("Il y a des limites qui ne peuvent être franchies et nous ne pouvons pas tolérer cela. Nous sommes avec toi") : les messages d’Alexia Putellas et Aitana Bonmati, deux des championnes du monde espagnoles, n'étaient que deux exemples parmi les centaines de posts qui avaient déferlé ce vendredi.

Cinq jours après la finale de la Coupe du monde féminine, les réseaux sociaux avaient pris feu, en Espagne mais pas seulement, et visaient donc sans détour le président de la Fédération espagnole de football. Championnes du monde, actuelles ou anciennes joueuses espagnoles, joueuses étrangères, et même (ex) joueurs espagnols ont décidé de lâcher les chevaux après le discours controversé de Luis Rubiales lors de l’Assemblée générale extraordinaire de la Fédération espagnole, convoquée ce vendredi.