Le rare et prestigieux métier de peintre en lettres

Focus sur un métier rare, peintre en lettre. Ces artisans d’un autre temps décorent les façades ou les vitrines avec patience et précision. Ils peignent des enseignes dans un style rétro et soigné selon des techniques ancestrales. L’un d’eux est en plein travail dans le centre-ville de Liège. C’est Jérémy Goffart, alias "Miles Signs".

Sur la vitrine d’un institut de beauté liégeois, le nom de l’établissement prend vie lettre après lettre, lentement. Jérémy Goffart, la trentaine, pratique son art, la dorure sous verre. Une technique complexe et précise. "C’est de la dorure à l’eau ou à la colle. Ça permet d’avoir des textures différentes. On a de l’or vraiment brillant comme un miroir avec l’eau. Et avec la colle on a un effet beaucoup plus mat. Et le contraste des deux l’un à côté de l’autre donne beaucoup de visibilité et un résultat plus beau, plus délicat".

Avec son pinceau, Jérémy applique de l’or fin, un matériau noble, battu à la main. Il permet une longévité inégalable, rien à voir avec les autocollants, largement répandu sur les devantures actuelles : "la dorure c’est une technique ancienne qui est faite pour durer. Une dorure comme celle-ci, si c’est bien entretenu ça peut rester des générations.

Un trait soigné et pérenne. Il n’en fallait pas plus pour convaincre Rakia Christoudoulou, la gérant de l’institut de beauté : "Je suis tombée sur la page de cet artiste par hasard sur Facebook. Ça fait des années que je le suivais et je rêvais de pouvoir faire appel à lui. Le jour où mon commerce a pu être équipé d’une vitrine je l’ai tout de suite appelé".

Tant que le commerce de Rakia est à flot, cette vitrine restera intacte. Elle peut sans problème tenir plusieurs générations. Tant le commerce, que la dorure…