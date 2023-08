Le rapprochement de Eat Brussels et du BXL BeerFest profite aux amoureux de la gastronomie belge

Il faudra se rendre à Tour & Taxi l’estomac vide dès le 28 septembre prochain. Tout le week-end, le site accueillera 2 évènements culinaires de grande ampleur : d’une part et dès jeudi Eat Brussels et ses 65 professionnels de la gastronomie et d’autre part le BXL BeerFest et ses 60 brasseries belges, européennes et internationales samedi et dimanche.

" Notre sélection de bières est faite après dégustation et présentation du projet et cette démarche ne change pas pour cette 5e édition du BXL BeerFest. On ne propose que des brasseries artisanales ", explique Cédric Dautinger, chargé de communication pour le festival. Suite au Covid, les brasseries extra-européennes seront certes moins nombreuses qu’en 2019. L’accent sera particulièrement mis sur les brasseurs européens et belges mais un important contingent québécois sera également de la fête. Pour autant, cidres et kombuchas auront aussi une place au cœur de l’évènement.

Du côté de EAT Brussels, l’accent est mis sur les chefs ‘jeunes d’esprit’. Vingt nouveaux artisans culinaires rejoindront donc l’évènement pour proposer un échantillon de l’étendue de leur talent.

Si le rapprochement est une évidence, le calendrier de l’un et les envies de l’autre devaient ensemble trouver un terrain d’entente. C’est chose faite et le programme est alléchant : dégustations, rencontre avec les brasseurs du côté du BXL BeerFest et concours de la meilleure croquette de crevettes, bar à bières bruxelloises, dégustations et animations autour du vin bordelais à EAT Brussels.

EAT Brussels se tient du 28 septembre au 1er octobre à la Gare Maritine de Bruxelles (infos : https ://www.visit.brussels/fr/visiteurs/agenda/eat-festival).

Le Brussels BeerFest se tient les 30 septembre et 1er octobre au SHEDS-1 à Tour&Taxi à Bruxelles (infos : http://www.bxlbeerfest.com/)