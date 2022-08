Le rapport de l'ONU sur le Xinjiang et les Ouïghours toujours pas publié la veille du départ de Bachelet

Les diplomates internationaux pour les droits de l'homme ont rendu hommage mardi à la Haute-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Michelle Bachelet la veille de son départ de ce poste malgré la non publication à ce jour d'un rapport très attendu sur le Xinjiang.

De nombreux représentants de pays membres du Conseil des droits de l'homme des Nations unies ont pris la parole pour saluer le travail accompli par Michelle Bachelet pendant les quatre années de son mandat.

Michelle Bachelet a été saluée par des éloges, des fleurs et des ovations, mais les interrogations concernant ce rapport qu'elle avait promis de publier avant la fin de son mandat demeurent.

Un rapport qui se fait attendre

Michelle Bachelet avait affirmé devant le Conseil des droits de l'homme des Nations unies il y a près d'un an que ses services étaient en train d'achever un rapport sur la situation dans la région chinoise du Xinjiang où, selon des pays occidentaux et des ONG, les autorités chinoises ont interné plus d'un million de Ouïghours et de membres d'autres minorités musulmanes dans des "camps de rééducation".

Le rapport n'a toujours pas été publié alors que le mandat de l'ancienne présidente chilienne prend fin mercredi et que le nom de son successeur n'a pas encore été révélé. Une publication de ce rapport avant la fin du mandat de Michelle Bachelet paraît donc invraisemblable.

Nous vous appelons donc à publier votre rapport sur la Chine

L'ambassadrice britannique pour les droits de l'homme Rita French et des organisations de défense des droits de l'homme se sont alarmés mardi de la non publication du rapport.

"Il est essentiel pour nous tous qu'aucun État ne soit exempté d'un examen minutieux et objectif de son bilan en matière de droits de l'homme, et qu'aucun État ne soit autorisé à étouffer la voix indépendante de la Haute-Commissaire", a déclaré Rita French. "Nous vous appelons donc à publier votre rapport sur la Chine", a-t-elle ajouté.