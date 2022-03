"Le Rapport chinois" : une plongée en « absurdie », derrière le miroir de l’entreprise

Le Rapport chinois de Pierre Darkanian chez ANNE CARRIERE est le quatrième roman de cette nouvelle édition du Prix Première.

Il existe une légende urbaine, nous dit l’auteur, qui circule dans les palais de justice et les commissariats. Selon cette légende, il serait très dangereux, si l’occasion se présentait un jour, alors que votre chemin croise un énorme dossier intitulé « Le rapport chinois », il serait donc très dangereux de l’ouvrir. Sa lecture, en effet, rendrait fou ! Certains évoquant un lien avec les cartels de la drogue, d’autres y voyant le manifeste d’un complot mondial. Tous s’accordent sur le nom de son auteur : Tugdual Laugier. C’est son histoire, parfaitement inventée, que nous raconte Pierre Darkanian. Celle d’un jeune homme recruté par un cabinet de conseil international avec un salaire de 7000 euros par mois. Une seule exigence : la plus stricte confidentialité. A propos de quoi : on ne sait pas trop.