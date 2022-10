Le rapport à l'argent au sein du couple : un sujet tabou... et les femmes encore désavantagées

Dans son nouveau livre, Le couple et l’argent – Pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes, l’auteure et journaliste Titiou Lecoq décrypte la façon dont les inégalités d’argent se construisent dans une vie de couple. Et autant dire que les écarts sont là depuis… longtemps !

En effet, entre 1998 et 2015, en France, l’écart de patrimoine entre les hommes et femmes s’est davantage creusé relève Titiou Lecoq dans son ouvrage. Il est passé de 9 à 16%. Un chiffre très étonnant car quand on parle des inégalités économiques hommes/femmes, on se concentre sur les salaires, alors que la situation tend à s’améliorer. Le patrimoine concerne dans ce cas-ci, ce que l’on possède réellement : maison, voiture etc.