Le rappeur T-Pain reprend Black Sabbath, Journey et Chris Stapleton

Il semble que le monde du rock attire toujours autant les artistes attachés à d’autres univers musicaux. C’est notamment le cas du rappeur T-Pain, qui, sur son album On Top of the Covers prévu pour le 17 mars, a choisi de réinterpréter des titres de Black Sabbath (“War Pigs”), Journey (“Don’t Stop Believin”), Chris Stapleton (“Tennessee Whiskey”), Sam Cooke (“A Change Is Gonna Come”), Sam Smith (“Stay with Me”), et Frank Sinatra (“That’s Life”).

Alors qu’il est très connu pour utiliser de l’Auto-Tune depuis ses débuts, cette fois-ci, il n’y aura pas recours et compte bien réinventer tous ces classiques dans son style à lui : "Cet album de reprises est le fruit de plusieurs années de travail. J’ai commencé à l’enregistrer juste après avoir gagné The Masked Singer", a-t-il déclaré dans un communiqué. "Il a été mis en attente pendant un certain temps, mais maintenant que je suis indépendant, je peux faire ce que je veux grâce à Nappy Boy Entertainment et c’est quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps. Ces chansons ne sont pas ce à quoi on s’attend quand on apprend que T-Pain fait un album de reprises, et c’est ce que je trouve cool dans tout ça."

Le rappeur avait déjà "surpris" ses fans il y a quelques années lors d’un NPR Tiny Desk Concert où il avait montré tous ses talents de chanteur, et un peu plus tard, lorsqu’il a remporté la compétition dans l’émission The Masked Singer.