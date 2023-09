Le rappeur ONHA dévoile "ONHAPASLETEMPS", premier extrait de son album à venir

Après avoir foulé plusieurs prestigieuses scènes belges comme celles de l’Ancienne Belgique, des Ardentes, des Solidarités ou encore du Botanique, le rappeur ONHA lance en éclaireur le single "ONHAPASLETEMPS" issu de son premier opus à venir, "OPALE". S’étant fait une place au sein du rap game belge depuis quelques années maintenant, ONHA a pris le temps de faire mûrir son projet tout en nous rassasiant avec des singles tels que "MM" et "Toujours". Le rappeur compte bien faire éclore cette énergie et cette créativité au cours des prochains mois.



Pour cela, l’artiste belgo-ivoirien en provenance de Liège a su s’entourer d’artistes aux horizons et d’inspirations drastiquement différents afin de représenter au mieux sa vision et ses influences. On retrouve au sein de son équipage DUMB et ROCCO. Si le premier est multi-instrumentiste et apporte aux compositions des influences à la fois organiques et roots, le second est beatmaker et flûtiste, et ajoute une touche plus électronique, moderne et futuriste. C’est aussi ce dernier qui a produit ce nouveau titre d’ONHA, mis en image par la société de production Mimesis et dont la cover a été réalisée par l’artiste plasticien William Denis.