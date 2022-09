Le rappeur Kaaris en garde à vue, accusé de violences par son ex-compagne

Le rappeur Kaaris, accusé de violences par son ex-compagne, a été placé en garde à vue mercredi matin en Essonne, en banlieue parisienne, a indiqué le parquet d’Evry, contacté par l’AFP.

Kaaris, rappeur de Sevran (Seine-Saint-Denis) âgé de 42 ans qui a connu le succès avec la sortie de son album "Or Noir" en 2013, est accusé par son ex-compagne de l’avoir violentée à Linas (Essonne), au sud de Paris, le 19 janvier 2021.

"C’est nous qui avons insisté pour que Kaaris soit entendu rapidement", a assuré l’un de ses avocats, Me Yassine Maharsi.

Nous avons demandé une confrontation. C’est une procédure classique pour ce type d’affaires. Notre client est innocent et très serein.

Kaaris a porté plainte pour dénonciation calomnieuse à l’encontre de son ex-compagne.

Linda P., qui a un enfant avec Kaaris, dénonce des faits remontant à janvier 2021. Dans sa plainte déposée le 7 juillet 2022 et consultée par l’AFP, elle fait état d’un "comportement fuyant" soudain et sans explication de la part de Kaaris, provoquant un "profond traumatisme" chez leur enfant.

Face à cette absence inexpliquée, elle aurait tenté "de reprendre contact" avec Kaaris, a expliqué l’un de ses conseils Me Adrien Gabeaud, et aurait découvert que le rappeur avait acquis "une nouvelle résidence" à Linas. Elle s’y rend le 19 janvier 2021 et "retrouve au lit" Kaaris avec une femme, poursuit son conseil, qui la défend aux côtés de Me Sema Akman.