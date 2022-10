Le rap et le hip-hop en perte de vitesse aux États-Unis ?

Le manque d’innovation de mastodontes du rap et du hip-hop, la rareté des nouvelles révélations et les décès brutaux de figures prometteuses — et vendeuses — comme Juice WRLD, Pop Smoke et XXXTentacion contribuent également à ce phénomène, d’après le Wall Street Journal. A cela s’ajoute l’évolution démographique des consommateurs des plateformes de streaming musical. Les musiques urbaines ont énormément profité de l’essor de Spotify et consorts, en devenant des genres musicaux moins confidentiels. "Avant, je ne pense pas que les gens comprenaient l’ampleur du genre parce que le hip-hop vivait dans des marchés cachés dans les rues, que ce soit à l’époque du DVD ou de la mixtape", a expliqué Tuma Basa, directeur "Black Music & Culture" chez YouTube, au magazine spécialisé HYPEBEAST.

Ces deux genres ont toutefois été rattrapés par la montée en puissance de TikTok, le réseau social chinois devenu prescripteur de tendances musicales. Si le rap et le hip-hop y sont extrêmement populaires, ils doivent composer avec un écosystème musical de plus en plus hybride et transrégional, où les dernières nouveautés entrent en concurrence avec des hits vieux de plusieurs décennies comme "Rasputin" de Boney M ou encore "Dreams" de Fleetwood Mac. Résultat : la part du hip-hop et du rap dans le marché américain du streaming ne cesse de diminuer depuis 2019, passant de 32% à 29% aujourd’hui, selon le Wall Street Journal.

Mais il est beaucoup trop tôt pour enterrer les musiques urbaines. Elles continuent de dominer le marché du disque américain, mais aussi mondial. D’autant plus que des artistes phare du genre tels que Lil Baby et Metro Boomin sortiront de nouveaux albums cet automne. Travis Scott, SZA, Frank Ocean et Rihanna pourraient suivre leur exemple, même si rien n’est encore confirmé. Les amateurs de rap et de hip-hop comptent là-dessus.