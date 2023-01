Le RAP [BOOK] CLUB revient en force en ce début d'année !

ÉCRIRE SUR LE RAP : REGARDS CROISÉS BELGIQUE - FRANCE, voici ce que le prochain rendez-vous du RAP [BOOK] CLUB nous propose ce mercredi 1er février 2023.

Le rendez-vous se tiendra au Jardin Hospice, en présence de plusieurs invité.e.s : Raphaël DA CRUZ (ABCDR du Son / Mouv' / Apple Music / Booska P), Thomas "Akro" DUPREL (Tarmac / Starflam), Ouafae MAMECHE (ABCDR du Son / Faces Cachées) et Amaury RAUTER (Goute Mes Disques / JAM RTBF).

ÉCRIRE ET TRANSMETTRE L'HISTOIRE DE LA CULTURE HIP HOP BELGE

Cette année (2023), la culture Hip-Hop belge célèbre ses 40 ans. 40 ans de B-Boying, de Graffiti, de Human Beatbox, de DJing et de Rap.



En France, l’histoire de ce genre musical commence à s’écrire sous différentes formes parmi lesquelles : l'œuvre littéraire. Pendant que des maisons d’éditions spécialisées naissent chez nos voisins (Faces Cachées, Clique Éditions, Hors Cadres, …), qu’est ce qui existe chez nous en Belgique ? Comment l'histoire de notre rap belge est-elle documentée ? Comment la transmettre aux générations futures ? Le livre est-il la meilleure forme pour la documenter et l'archiver ?

Pour rappel, le RAP [BOOK] CLUB, une fois par mois, accueille un.e auteur.ice qui vient à la rencontre de ses lecteur.ices belges francophones pour échanger autour de son œuvre littéraire et pour partager son regard sur notre centre d’intérêt commun : le rap et plus largement la culture Hip Hop.

Quelques informations pratiques à connaître:

Date : mercredi 1er février 2023

mercredi 1er février 2023 Heure : ouverture des portes, 18h30. Table-ronde, 19h00

ouverture des portes, 18h30. Table-ronde, 19h00 Lieu : Jardin Hospice - Rue du Grand Hospice 7, 1000 Bruxelles

Liens utiles : Facebook Page & pour l'inscription cliquer ICI