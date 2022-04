Le ramadan n'est pas responsable des rayons vides dans certains supermarchés, ni de l'absence d'huile de tournesol

D’après Libération, le reportage a été diffusé le 8 avril sur la chaîne BFM Paris, et non sur l’antenne nationale. Il est d’ailleurs lancé par le présentateur comme un phénomène local puisqu’il ne porte que sur la situation d’un magasin à Mantes-la-Jolie, et non sur l’ensemble du pays.

Dans d’autres extraits plus longs du reportage qui circulent sur Twitter, le journaliste en voix off qui explique qu’en plus du ramadan, le coût plus faible de l’huile de tournesol et la guerre en Ukraine sont aussi à l’origine du manque constaté dans les rayons de certains magasins. En effet, la majorité des huiles de tournesol vendues en France et en Belgique est produite en Ukraine et en Russie.

Si la guerre en Ukraine est bien la cause principale de la baisse d’approvisionnement en huile de tournesol dans nos magasins, le journal Le Parisien a tout de même publié un article le 6 avril dans lequel il relate des "scènes de razzias lors du premier week-end d’avril dans les commerces autour de Mante-la-Jolie".

Le journal fait également le lien avec le début du ramadan. Le journal Libération est allé à la rencontre de gérants de plusieurs grandes surfaces de la commune. Si l’un confirme que le ramadan joue beaucoup sur les ventes dans cette ville où il y a une importante communauté musulmane, l’autre refuse de faire ce lien et pointe plutôt la rupture de stock au niveau national.