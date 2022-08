Le Rallye Jazz au fil de l’eau, des découvertes musicales aux quatre coins de la ville de Liège

Chaque jour nous évoquons un festival de l’été, en Belgique et à l’étranger, au travers de leur programmation, d’interviews et d’anecdotes.

Cap sur la ville de Liège où se déroulera ce dimanche 28 août la 13e édition du Rallye Jazz au fil de l’eau, qui propose huit concerts de jazz dans sept lieux culturels emblématiques de la ville, et met en avant des artistes vivant et travaillant en Belgique. Le principe de ce festival est de vous faire voyager de lieux en lieux, au fil de la Meuse.

Une promenade qui commence au Centre culturel de Liège avec le spectacle Souaïko, qui mêle théâtre, narration et jazz, avec Alain Deval, Clément Dechambre et Zinette Benchemsi. A 14h, on vous invite à vous déplacer à l’auditorium du musée de la Boverie pour écouter le trio de l’une de nos plus brillantes pianistes de jazz, Nathalie Loriers, qui fera équipe avec la saxophoniste hollandaise Tineke Postma et le contrebassiste Nic Thys.

Un peu plus tard dans l’après-midi, à 15h30, rendez-vous à la Péniche L’Armande pour découvrir l’univers du guitariste Julien Tassin, musicien belge particulièrement attachant, compositeur inspiré, il se produira en solo.

Cette 13e édition se refermera à 21h en un haut lieu du jazz à Liège, à savoir le Jacques Pelzer Jazz Club. C’est au trio du pianiste belge Martin Salemi que reviendra l’honneur de refermer le festival.

Retrouvez la programmation complète de ce festival sur le site du Rallye jazz au fil de l’eau.