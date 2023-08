Le Rallye du jazz au fil de l’eau, à Liège, met en valeur les artistes belges pour sa 14e édition

Le 27 août, c’est la 14e édition du Rallye Jazz au fil de l’eau. "Au fil de l’eau", au fil de la Meuse, ce festival d’une journée nous propose huit concerts de jazz dans huit lieux emblématiques de la ville de Liège.

Les concerts se déroulent de 10h30 à 21h le dimanche 27 août. Pour ce rallye, les organisateurs ont à cœur de soutenir les musiciens et musiciennes qui travaillent "chez nous" car, même si la crise Covid n’est qu’un mauvais souvenir, il est important de continuer à soutenir nos artistes ! Il y aura donc essentiellement des artistes de chez nous au programme.

- A 12h, c’est le deuxième concert de la journée et on vous propose d’aller à la rencontre du duo Amlou (Mohamed Dziri/ Antoine Dawans) à l’Aquilone.

- A 14h, il y aura le Wajdi Riahi Trio au Musée de la Boverie.

- A 17h30, au centre de la ressource et de Créativité de la Province de Liège, c’est la tromboniste belge Nabou Claerhout qui sera en duo avec Lynn Cassiers. La tromboniste casse les codes avec son instrument en l’utilisant comme instrument soliste.

- Et à 21h, c’est le dernier concert de la journée et on vous propose de retrouver Alex Koo, un réel phénomène de la musique, au Jacques Pelzer Jazz Club.

Retrouvez toutes les informations concernant le Rallye sur le site : Rallye Jazz04 au fil de l’eau