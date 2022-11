Le rallye du Condroz endeuillé: deux morts dans une embardée au village de Moha

Un dramatique accident de course s'est produit ce dimanche en milieu d'après midi, dans l'avant-dernière spéciale du rallye du Condroz. Dans le village de Moha, une Skoda a effectué une sortie de route, apparemment dans une ligne droite, et a fauché des spectateurs. Un premier bilan fait état de deux morts et onze blessés. Les victimes seraient un groupe d'habitants de la localité, sortis devant leurs maisons pour assister au passage des véhicules. Plusieurs sources, non officielles, ont évoqué le décès d'une mère de famille et de sa fillette en bas âge. Le flou demeure: une dépêche d'agence parle plutôt de deux jeunes gens qui ont perdu la vie. Selon les organisateurs, ces personnes se sont trouvées dans une "zone interdite".

L'épreuve a immédiatement été arrêtée, et les festivités de remise des récompenses, prévues en soirée, ont évidemment été annulées. Des informations plus précises sur les circonstances devraient suivre. La pluie, tombée parfois en abondance au cours des dernières heures, a rendu les chaussées glissantes, et précédemment plusieurs dérapages avec dégâts matériels avaient été signalés. Le parquet du procureur du roi a désigné un expert, qui effectue une descente sur les lieux.

Une cellule de crise a été mise en place à l'hôpital de Huy, où les personnes touchées de près ou de loin par ces événements peuvent s'adresser pour un soutien psycho-social.