Le rallye de Hannut annulé pour raisons de sécurité

En matière de course automobile, les accidents se sont multipliés. C'est la raison pour laquelle le rallye de Hannut n'aura pas lieu cette année. Les deux décès au dernier rallye du Condroz ont pesé dans la balance. En outre, plusieurs bourgmestres de Hesbaye vont mettre sur pied un groupe de travail pour améliorer la sécurité lors des épreuves de sport automobile.

Il y a chaque fois des incidents

En novembre dernier, un jeune couple a perdu la vie lors du rallye du Condroz, ce qui a provoqué une grande émotion dans la région. Le même mois, le rallye des Crêtes a également été endeuillé par la mort d'un pilote. Conséquence: le rallye de Hannut qui devait avoir lieu en mars est annulé. "Il y a chaque fois des incidents sur les rallyes, on le remarque" explique Manu Douette, le bourgmestre de Hannut. "Il y a des faits de courses, mais nous estimons qu'il y a des règles qui peuvent être améliorées. La ministre de l'Intérieur m'a indiqué réunir un groupe de travail. Depuis le mois de novembre, nous l'attendons. Nous sommes ici fin janvier. Le rallye de Hannut a lieu au mois de mars. Nous n'avons malheureusement pas d'autre décision possible que de reporter et d'annuler ce rallye."

Renforcer la sécurité

A Waremme, le Criterium Jean-Louis Dumont est organisé au mois de septembre. L'épreuve aura-t-elle lieu? Le bourgmestre de Waremme, Jacques Chabot, devra répondre à la question. Pour lui, il est urgent de renforcer la sécurité: "Comment peut-on améliorer la sécurité? Il y a bien sûr des mesures qui viennent immédiatement à l'esprit: éviter ou interdire le passage dans les zones trop habitées et obliger à ce que les spéciales se déroulent dans des zones de campagne".

... et changer les mentalités

A Verlaine, en novembre dernier, deux voitures ont percuté un muret et la fenêtre d'une salle de réception. Le bourgmestre n'a pas de discours anti-rallye, mais il faut que les mentalités changent: "Les gens ont l'air de sauter de joie de voir un accident..." regrette Hubert Jonet. "Il y a ça aussi. Je me demande si les gens ne viennent pas parfois pour voir un accident. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de rouler en voiture et de faire un rallye, mais pas de voir ça. Donc ce qu'on veut, c'est peut-être faire changer les mentalités."

La propriétaire de la salle de réception salue la décision de suspendre l'organisation des rallyes sur le sol de Hesbaye. "Moi je suis très contente puisque déjà, j'avais un manque à gagner. Quand le rallye passe, c'était en effet interdit d'avoir une réception dans la salle" explique Anne Evrard. "C'est un manque à gagner que je n'aurai plus, et je suis vraiment satisfaite si cette décision passe."

Nous avons tenté de joindre un organisateur de deux rallyes importants, sans succès. Plusieurs bourgmestres de Hesbaye vont mettre sur pied un groupe de travail pour améliorer la sécurité lors des épreuves de sport automobile.