Le débat se termine à Liège avec Bryan : "Le rallye est considéré comme un sport dangereux parmi les sports automobiles. Il y a beaucoup de rallyes et pourtant, je ne crois pas qu’il y ait des décès chaque semaine. Quand le rallye a commencé en Belgique, la sécurité était moindre et elle s’est améliorée au fil des ans. Il y avait beaucoup plus de décès auparavant. Je fais du rallye et je pense qu’il y a toujours des choses à améliorer, comme dans tout sport."

