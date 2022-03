Le rakugo, performance humoristique japonaise, gagne en popularité

Peu connu en dehors du Japon, le rakugo commence malgré tout à gagner en popularité à l’international ces dernières années. Oui, à en croire

"J’ai reçu de nombreux courriels et messages de groupes, d’écoles et de particuliers en dehors du Japon qui s’intéressent au rakugo. Le rakugo est de plus en plus connu", déclare la rakugoka Diane Kichijitsu dans une interview au Japan Times.

En décembre 2021, le monde du rakugo a même connu une petite révolution puisque la comédienne japonaise Niyo Katsur a été récompensée du prestigieux prix NHK du meilleur jeune artiste de rakugo. Une première pour un art longtemps réservé aux hommes.