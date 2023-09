Le raisin, un ingrédient naturel aux puissants pouvoirs purifiants et hydratants

Le raisin est un allié beauté incontournable aux multiples vertus pour la peau, ce qui lui permet aujourd’hui de s’imposer comme l’ingrédient star de la rentrée dans l’industrie cosmétique.

Voici tous les bienfaits qu’on lui attribue.

Contre l’excès de sébum

Qu’on l’ingère ou qu’on l’applique sur la peau (pas directement bien sûr, mais via une huile, une crème, ou un sérum), le raisin constitue un allié incontournable pour tous les types de peau (mature, grasse, mixte, ou sèche). Le raisin (et plus souvent le marc de raisin) est connu pour ses propriétés purifiantes et désincrustantes, qui permettent de lutter contre l’excès de sébum, ou tout du moins de le réguler, mais aussi de réduire l’apparence et la survenue d’imperfections en tout genre.

Contre les signes du vieillissement cutané

Le raisin est riche en polyphénols, des composés capables de protéger les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres et les rayons UV. Autrement dit, ils permettent de préserver la peau d’un vieillissement prématuré, et donc des rides, ridules, et autres signes du vieillissement cutané.

Pour nourrir en profondeur

Le raisin dispose d’une forte teneur en eau, à hauteur de 80%, ce qui lui permet de s’imposer comme un allié hydratant incontournable. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le fruit se décline aujourd’hui en eau de raisin, commercialisée telle quelle ou intégrée à des formules en association avec d’autres ingrédients, pour apaiser et nourrir la peau. Du fait de ses propriétés purifiantes, le raisin présente également la particularité de pouvoir hydrater la peau sans laisser de film gras, voire d’offrir un fini mat pour éviter à la peau de briller toute la journée.