Le raisin aurait des bienfaits inattendus sur la santé.

Riche en polyphénols et en antioxydants, le raisin est considéré comme un allié de choix pour la peau mais pas uniquement. Une nouvelle étude menée par des chercheurs basés à Singapour révèle que la consommation régulière de raisin serait également bénéfique pour la santé oculaire, notamment chez des individus âgés.

On connaît déjà les propriétés du raisin pour lutter contre l'excès de sébum et le vieillissement cutané, voire pour prévenir certaines maladies cardiovasculaires. Mais des chercheurs ont mis en évidence ses bienfaits pour préserver la santé oculaire. Il s'agit de la première étude humaine portant sur ce sujet, qui confirme les résultats de recherches antérieures sur l'impact positif de la consommation de raisin sur la structure et la fonction de la rétine.