Le "rainbow-washing" : quand les marques récupèrent la cause LGBTQIA +

De nombreuses marques ont sorti des collections et produits dédiés à la cause LGBTQ +. Si pour certaines leur qualité de partenaire et soutien de la cause est reconnue, pour d’autres il pourrait s’agir d’un simple profit. Une attitude qui a fait naître le terme de "rainbow-washing", en lien avec le drapeau arc-en-ciel, symbole du mouvement LGBT.

Proche du plus répandu "green-washing", utilisé par les entreprises se donnant une image écologique trompeuse, le "rainbow-washing" reprend le même principe.

Le "rainbow-washing" est décrit dans l’Urban Dictionnary comme :

"l’utilisation de couleurs et images arc-en-ciel sur de la publicité, logos, vêtements ou autres produits pour indiquer un soutien progressiste à légalité LGBTQ en fournissant un minimum d’effort".

Il également possible d’entendre parler du terme "pink-washing", qui a été inventé par la Breast Cancer Action pour dénoncer les campagnes des enseignes utilisant le cancer du sein pour leur propre profit et qui a ensuite été utilisé pour englober toute technique de communication politique ou marketing pour modifier son image dans un sens progressiste. Le terme a finalement été repris pour la cause LGBT et y est maintenant associé.