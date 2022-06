Le raifort : cet ingrédient qui peut remplacer la moutarde dans vos recettes

C’est un légume ancien. Il n’a besoin d’aucune cuisson et vous pouvez tout à fait l’utiliser pour remplacer la moutarde qui manque en ce moment dans les rayons. On vous dit tout sur le raifort !

L’incontournable condiment dans lequel on adore tremper un morceau de rôti de bœuf froid vient de s’ajouter à la liste des ingrédients manquants dans les rayons des grandes surfaces à cause du réchauffement climatique – la récolte des graines de moutarde a été mise à mal l’année dernière par la sécheresse au Canada. Une bonne occasion pour découvrir un ingrédient, dont l’utilisation s’est perdue, qui remplacera aisément toutes les préparations nécessitant le piquant d’une moutarde. Connaissez-vous le raifort ?

D’aspect long et terreux, cette plante vivace s’approche visuellement du salsifis, avec une circonférence bien plus large. Quoi qu’il en soit, on reste dans le registre du légume ancien. Le raifort cache parfaitement son jeu car derrière sa peau à éplucher se trouve un goût qui titille la langue. Vous auriez d’ailleurs pu le deviner en connaissant l’origine de son nom ; "raiz" signifiant "racine" en ancien français tandis que la deuxième syllabe tombe sous le sens…