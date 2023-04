"Incroyable. C’est vraiment un honneur. Cette montée est méritée." Les supporters ne cachaient pas leur joie après le match qui permet au RAEC Mons de devenir champion en division 3 amateur. Un titre décroché grâce à une victoire 3-1 contre le Crossing Schaerbeek. Une glorieuse fin de saison après un début compliqué : l’Albert avait pris 4 points sur 12 obligeant la direction à se séparer de Laurent Demol, remplacé par Dante Brogno. Mi-septembre, le club était dixième. L’entraîneur carolo a su redresser la barre.

C’est la première montée depuis 2011. À l’époque, c’est encore sous le matricule 44 qui a depuis été radié suite à la faillite du club en 2015. Il y a trois ans, un groupe de personnes et d’investisseurs redonne naissance au RAEC Mons. Le club connaît donc le premier titre de sa jeune histoire et évoluera donc la saison prochaine en D2 amateur (le quatrième échelon du football belge). Mais Mons ne veut pas s’arrêter en si bon chemin.

La Nationale 1 en 2025

"On a toujours dit qu’on voulait aller en Nationale 1 (NDLR : l’équivalent de l’ancienne D3) à l’horizon 2025", explique Hubert Ewbank, président du RAEC Mons. "On a des bons joueurs qui restent de chez nous, mais on va renforcer l’équipe pour essayer de jouer les premiers rôles, l’année prochaine."