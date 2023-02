Le "radotage" chez les personnes âgées : pourquoi ont-elles tendance à se répéter ?

"Radoter, c’est répéter sans nécessité des choses que l’on a déjà dite, les mêmes propos, de façon fastidieuse. C’est souvent aussi perçu comme fastidieux pour la personne qui écoute" débute Fanny Cholet. Radoter est généralement une caractéristique que l’on attribue aux vieilles personnes. "Mais dire que toutes les personnes âgées radotent est un préjugé" insiste la psychologue.

Radoter : c’est bon pour la santé !

Etymologiquement, radoter signifie "tomber en enfance". Tout le monde peut radoter de temps en temps. Les professeurs à leurs élèves, les passionnés, les parents à leurs enfants… Radoter est même utile, et peut servir à plusieurs choses.

C’est bon pour l’estime de soi !

Lorsque l’on radote, on parle souvent de soi, de ses souvenirs. Radoter a donc une fonction narcissisante et renforce l’estime de soi. Certains chercheurs ont mené des études sur le sujet. Ils ont analysé l’effet de la nostalgie et des souvenirs du passé sur l’optimiste. Les résultats ont démontré que les souvenirs que l’on raconte sont beaucoup plus optimistes que les évènements qui se déroulent au présent. Ces souvenirs passés favorisent l’estime de soi. On aime se remémorer ses souvenirs de jeunesse.

Se rassurer

En vieillissant, le futur devient plus incertain que lorsque l’on a 20 ans. Durant cette étape de la vie, il est généralement temps de faire le bilan de son existence. Et dès lors que le quotidien n’est plus très palpitant, revenir sur les histoires passées permet de se valoriser. Radoter permet de retourner vers le passé.

On a peur de perdre la mémoire, perdre la tête