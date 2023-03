Le radar tronçon du tunnel de Cointe reprend du service ce week-end

La vitesse dans la liaison E40-E25, dans le tunnel de Cointe à Liège, est limitée à 50 km/h depuis 20 mois. Un radar tronçon est là pour en assurer le respect. Sauf que ce radar tronçon ne fonctionne plus depuis décembre. Mais attention, à partir de ce week-end, il sera remis en fonction, avec de nouveaux équipements plus performants. A cela s’ajoute la fin de la marge de tolérance généralement appliquée par la police lors des contrôles de vitesse.

Dès lors oui, le radar tronçon du tunnel de Cointe fonctionnera à nouveau à partir de ce week-end et oui la tolérance de la police qui consistait à régler le radar sur une vitesse supérieure à celle autorisée, par exemple 140 km/h sur autoroute, c’est fini.

Chez les automobilistes, cela suscite des avis mitigés : " C’est un petit peu dommage de se faire prendre pour quelques km/h au-dessus de la limite ", estime un d’entre eux. " Je pense que ce n’est pas trop mal parce qu’on a tous tendance à dépasser et le procès, c’est ce qui fait peur. Mais on doit tous avoir droit à l’erreur et c’est peut-être un peu gros d’aller au procès pour une limitation de vitesse. Je pense qu’il vaudrait mieux mettre cette absence de tolérance pour l’alcool au volant par exemple ", regrette une autre. " Pour se limiter à 50 km/h, il faut d’abord qu’on puisse voir son compteur et en même temps la route, et quand c’est la nuit ou tard le soir, rouler à 50 km/h pendant autant de temps amène plus de risque de s’endormir ", affirme un troisième.

La marge d’erreur technique des radars restera, elle, d’application, nous a confirmé le cabinet de la ministre De Bue. Et donc à 57 km/h, ce sera le procès.

Pourtant, avant les inondations de juillet 2021, on circulait à 80 km/h dans ce tronçon. Mais les conditions imposées par une directive européenne pour un retour à la vitesse initiale ne sont pas encore remplies : " Par exemple pour l’éclairage de renfort, qui permet d’adapter nos yeux à la différence de luminosité entre l’intérieur et l’extérieur du tunnel. Il n’a pas encore pu être replacé. Ce sont des pièces électriques qui ont été commandées en janvier 2022 mais nous venons d’apprendre un nouveau report au niveau de la livraison, qui nous amène en automne. Ensuite, nous devrons avoir l’avis de la Ville de Liège et des services de secours sur un retour à 80 km/h. Une fois que tous les feux seront au vert, cette décision pourra alors partir vers le gouvernement wallon, qui tranchera " détaille Héloïse Winandy, porte-parole de la Sofico, le gestionnaire des autoroutes.

Cela veut dire qu’un retour à 80 km/h, ce sera au plus tôt fin de cette année.