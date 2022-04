Le radar-poubelle débarque sur les autoroutes : est-ce le dispositif parfait ?

Xavier, un auditeur de Fléron, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Je pense qu’on ne fera jamais assez pour la sécurité des ouvriers qui travaillent sur les autoroutes. Le déplacement d’air d’un véhicule qui roule trop vite envoie toute sorte de déchets. C’est bien de vouloir faire de la prévention, mais il y en aura toujours qui ne respecteront pas la vitesse autorisée. Nous, les ouvriers, on voit que c’est de plus en plus dangereux sur les autoroutes et sur les nationales. Même à 70 km/h, c’est vraiment rapide pour nous. La sécurité n’a pas de prix. En touchant au portefeuille, après une ou deux fois, le pied ne sera plus sur l’accélérateur."