Le Racing Festival à Spa-Francorchamps

Comptant parmi les meetings traditionnels du début d’automne sur le Circuit de Spa-Francorchamps, le Racing Festival organisé par le Royal Automobile Club de Spa s’annonce les vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 octobre, avec un cocktail d’épreuves comme de coutume varié à souhait.

Comme le veut la tradition, le Racing Festival 2022 proposera en effet un joyeux mix de compétitions de types ‘sprint’ et ‘semi-endurance’, jonglant avec les prototypes, les GT et les voitures de tourisme. Bref, un peu de tout pour satisfaire le plus grand nombre !

A l’affiche de l’ultime événement circuit de l’année organisé par le R.A.C. Spa, on retrouve bien sûr les différentes compétitions signées V-Max Racing Management, en l’occurrence de Supercar Challenge, qui partagera la piste avec le Funyo Endurance, la BMW M2 Cup Belux, la Ford Fiesta Sprint Cup et la Mazda MX-5 Cup.

Les inconditionnels de courses en pelotons très compacts seront ravis d’apprendre que deux compétitions différentes de Caterham figurent au programme, avec le Seven Championship UK et le 270R & 310R Championship ! Quant à la Speed Euroseries, elle constituera la nouveauté majeure de cette édition, proposant des sprints pour des protos spectaculaires à souhait.

C’est donc un Racing Festival aux multiples saveurs qui vous attend les vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 octobre. See you in Spa !