Le Racing de Bruxelles décroche le bronze en Euro Hockey League

Le Racing de Bruxelles a pris la 3e place de l'Euro Hockey League (EHL) messieurs en prenant la mesure 3-0 des Espagnols de Terrassa lors du match pour le bronze, lundi à Amstelveen, aux Pays-Bas. Pour la deuxième petite finale de son histoire, le club ucclois, 4e en 2014 et champion de Belgique en titre, a fait la différence grâce à son sleeper Tanguy Cosyns, auteur de 3 buts sur penalty-corners (pc).

Après que Jérémy Gucassoff était sauvé par sa transversale, les Rats, ultra-dominants dans le 2e quart-temps, ont ouvert le score à 42 secondes de la mi-temps, sur un pc tiré par Cosyns dans la lucarne du gardien catalan Marc Calzada (30e).

Avec un triplé, le Red Lions a permis à son équipe de conforter un succès logique en seconde période avec deux nouveaux pc (32e, 47e) et de monter pour la 1ère fois de son histoire sur le podium de la principale compétition continentale de clubs. Samedi, le Racing a été battu en demi-finale 4-1 par les Néerlandais du HC Bloemendaal.

De leur côté, les champions d'Espagne de Terrassa s'étaient inclinés dans la seconde demi-finale 3-4 aux shoot-outs face aux Allemands du Rot-Weiss Cologne et Vincent Vanasch après un partage 3-3 à la fin du match.

Le Racing devient donc le 4e club belge à terminer sur le podium de l'EHL après le Watducks, vainqueur en 2019, le Dragons, qui compte quatre médailles à son actif (argent en 2013 et bronze en 2012, 2014 et 2017) et le Léopold (bronze en 2021). La finale de cette édition opposera lundi (16h15) les équipes des deux Red Lions Vincent Vanasch et Arthur Van Doren, soit respectivement le Rot-Weiss Cologne et Bloemendaal. Les Néerlandais viseront un 6e sacre après avoir déjà battu Cologne l'an dernier (4-0)